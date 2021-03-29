越南正妹Jenny Yến（本名 Nguyễn Thị Phi Yến）因在場邊看足球，意外被鏡頭捕獲爆紅，梨渦、笑眼加上神似女神Angelababy，讓她成為該屆賽事亮點之一，而原本以為她只是普通的美女觀眾，沒想到她竟是才華洋溢的DJ，不僅有亮麗外貌，還擁有火辣身材，加上專業DJ資歷，IG吸引近90萬粉絲追蹤。
去年東南亞足球協會盃（U22）在越南黎剎紀念體育場舉辦冠軍賽事，當時場內比賽打得火熱，沒想到場邊也有一個讓人視線無法離開的「嬌點」，這名笑容甜美的正妹，一雙笑眼和可愛梨渦相當迷人，混血兒般的五官神似女神Angelababy，瞬間吸引眾人目光。
而她不僅外型亮麗，身材也是相當火辣，從她的社群網站可看到，她不吝於展現完美身材，常會PO出不少超兇猛美照，讓她IG吸引近90萬粉絲追蹤，在網路上人氣相當高。
之後Jenny Yến的身分也被挖出，才知道她是專業DJ，16 歲就入行的她，已有超過6年資歷， 2015年更在Miss DJ比賽獲得第三名。其實，從小和媽媽相依為命的她，從小就以成為模特兒為志向，2014年還曾因甜美外型，在 Teenphoto 正妹比賽中獲獎，美貌受到官方認證。
人美心善的她，之前在疫情時爆發時，曾經捐贈千份口罩以及10公升消毒水給當地國防教育中心，善舉感動不少網友。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。