越南正妹Jenny Yến（本名 Nguyễn Thị Phi Yến）因在場邊看足球，意外被鏡頭捕獲爆紅，梨渦、笑眼加上神似女神Angelababy，讓她成為該屆賽事亮點之一，而原本以為她只是普通的美女觀眾，沒想到她竟是才華洋溢的DJ，不僅有亮麗外貌，還擁有火辣身材，加上專業DJ資歷，IG吸引近90萬粉絲追蹤。

去年東南亞足球協會盃（U22）在越南黎剎紀念體育場舉辦冠軍賽事，當時場內比賽打得火熱，沒想到場邊也有一個讓人視線無法離開的「嬌點」，這名笑容甜美的正妹，一雙笑眼和可愛梨渦相當迷人，混血兒般的五官神似女神Angelababy，瞬間吸引眾人目光。

Jenny Yến梨渦、笑眼相當迷人。(圖／翻攝自東網)

Jenny Yến外型亮麗、身材也相當火辣。(圖／翻攝自Jenny Yến的IG)

而她不僅外型亮麗，身材也是相當火辣，從她的社群網站可看到，她不吝於展現完美身材，常會PO出不少超兇猛美照，讓她IG吸引近90萬粉絲追蹤，在網路上人氣相當高。

之後Jenny Yến的身分也被挖出，才知道她是專業DJ，16 歲就入行的她，已有超過6年資歷， 2015年更在Miss DJ比賽獲得第三名。其實，從小和媽媽相依為命的她，從小就以成為模特兒為志向，2014年還曾因甜美外型，在 Teenphoto 正妹比賽中獲獎，美貌受到官方認證。

Jenny Yến是專業DJ。(圖／翻攝自Jenny Yến的IG)

人美心善的她，之前在疫情時爆發時，曾經捐贈千份口罩以及10公升消毒水給當地國防教育中心，善舉感動不少網友。

(中時新聞網)