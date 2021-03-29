葉毓蘭視察立院會館。（趙雙傑攝）

綠委王定宇被與民進黨發言人顏若芳的分居疑雲，王稱冷氣太吵才去跟顏分租，而藍委葉毓蘭今(29)日也安排司法法制委員會考察立院會館環境是不是真的不好。對此，藍委鄭麗文直言，只要是女生，看到王定宇這件事，都會無法忍受，她更砲轟王定宇的說法「是什麼鬼話？」並質疑，在台北有哪個年輕人每個月用8千元能租到小豪宅。

鄭麗文今在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這次考察就是衝著王定宇來的，她更忍不住直言，只要是女生，看到王定宇這件事情，哪個不義憤填膺？並批評王定宇東拉西扯，不肯誠實面對；她也針對顏若芳的下場，砲轟民進黨毫無正義、原則可言。

針對王定宇的說法，鄭麗文直批，「王定宇說那什麼鬼話？」嫌不用錢的大安會館不好住，所以才要去外面分租小豪宅，「拜託！哪個台北的年輕人，8千塊租得到這樣的房間？他不是為了房間吧？也不是為了那8千去住那裡」，並指葉毓蘭今天也帶大家考察大安會館，看到底哪個房間爛了？

鄭麗文指出，大安會館房間的坪數比王定宇租的房間大，而且是套房，冷氣也沒有向王定宇說的，吵得睡不著覺，裡面又有會議室給他開會，還有立法院的交通車，也不用顏若芳接送，早上有公務車送他去立法院上班，他就在大安會館打卡就好了，很方便、很近、不用錢。

鄭麗文也說，外縣市的委員，都住大安會館，只有王定宇不住，「只有他特別，到底哪裡特別？年輕人8千塊租不到房子，只有他租得到，而且房東每天都還要幫他準備早餐，他還要東拉西扯，說不知道房東也會進來一起住，但這樣他也住好幾個月都沒嫌棄」。

(中時新聞網)