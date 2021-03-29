國際美元雖然續衝高，但台股開高大漲收紅，且外資轉為匯入並買超，加上出口商月底加季底拋匯出籠，激勵新台幣開低後反轉走升，上演股匯雙漲戲碼，終場收在28.552元兌1美元，升值5分，已連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.22億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數站穩92還不夠，繼續衝向93，但台股啟動新一波凌厲攻勢大漲170點，外資也暫緩匯出，甚至反手匯入買超新台幣87億元，帶動新台幣由貶轉升，上周偏向惜售的出口商，月底加季底的拋匯作帳需求也跟著進場，盤中一度攻向靠近28.5元關卡，最後28.6元價位也告失守。

外匯交易員認為，新台幣月初以來的一波貶勢，從28.187元高價，連闖五關至28.6元，主要是外資擴大賣超台股並匯出資金，但台股受影響卻有限，隨時在啟動攻勢，也讓一下子賣太多的外資回頭。預料短線在季底出口商拋匯出籠的支撐下，只要外資未再擴大匯出，新台幣應是欲跌不易格局居多。

(工商 )