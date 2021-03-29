清明節將近，據悉嘉義縣有3座獸魂碑，但唯有嘉義縣家畜疾病防治所的獸魂碑會舉行祭拜儀式。「這些神奇寶貝，是我們鎮所之寶！」所長林珮如說，除中元節，每逢清明節及農曆初二十六，也會準備供品祭拜和同仁一同祭拜，每次祭拜時，不僅祈求同仁平安、業務順利，也希望獸魂碑能成為這些動物亡魂一個歸宿。

嘉義縣為全台排名第5之畜牧大縣，縣內3座獸魂碑，一是在朴子市老人文康活動中心旁的獸魂碑，它以原石鑿刻而成，1933年朴子獸肉販賣業者要求下決議建造，置於朴子屠宰場前，1984年嘉義縣肉品市場設立後，拆除舊屠宰場，原地改建成活動中心，而該獸魂碑仍保留在原址，為嘉義縣列冊追蹤的文物。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如（第一排右二）說，多年來懷著對動物感恩尊重的心虔誠祭拜，曾有對靈界特別敏感的人跟她說：「所內的磁場變好了。」（張毓翎攝）

二是位於在朴子肉品市場後方、民國67年新建時所設立的獸魂碑，每年固定在中元普渡舉辦祭拜儀式；三是嘉義縣家畜疾病防治所，因有感於重大疫病或天災，造成動物死傷慘重，為供安息其魂魄，於93年在所後方重新豎立的獸魂碑，每年中元節舉辦盛大的獸魂碑感恩祈福活動。

林珮如說，這塊獸魂碑是家畜所的鎮所之寶，也是所內的「神奇寶貝」，每年中元節舉辦盛大的獸魂碑感恩祈福活動，許多畜牧養殖業者、學術界等相關單位團體自發性參與，此外，每個月農曆初二十六和清明節，所方都會舉行簡單隆重的祭拜儀式，以最虔誠的心謝謝祂們的保佑。

嘉義縣肉品市場後方、民國67年新建時所設立的獸魂碑。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市老人文康活動中心旁的獸魂碑，為嘉義縣列冊追蹤的文物。（張毓翎攝）

她提到，多年來與同仁懷著對動物感恩尊重的心虔誠祭拜，曾有對靈界特別敏感的人跟她說：「所內的磁場變好了。」同仁若要執行撲殺等作業前，也會特地拜一下再出門，因所內業務皆與動物有關，尤其負責捕抓或救援犬隻的動保員，涉險搏命、經常弄得滿身傷，幸好是輕傷或小車禍，沒有嚴重事故意外，真的得感謝這些「神奇寶貝」的庇佑。

(中時 )