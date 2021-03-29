泰宗生技（4169）研發預防反覆性泌尿道炎新藥U101，繼2020年6月獲得衛福部三期臨 床試驗核准後，近日取得經濟部智慧財產局發明專利，是引領全球的創新藥，未來也將前進國際市場，搶攻數十億美元的商機。

泰宗總經理王雅俊表示，U101新藥已在九間醫學中心持續收案，預計收案348人，此次取得發明專利讓泰宗U101新藥，在台擁有智財保護的完整性，未來U101新藥在國內上市，於20年的發明專利期間將具台灣市場的銷售獨占性。

除台灣專利布局，泰宗U101新藥 同時申請美國專利及全球PCT（專利合作條約 Patent Cooperation Treaty）專利布局全球市場，鞏固泰宗U101的全球市場。

泰宗 U101 新藥係針對預防女性反覆性泌尿道感染(rUTI, recurrent Urinary Tract Infection) 而開發的新療效新藥，根據適用對象為女性，以研究文獻所載之泌尿道感染（UTI）發生率（11~20％）與復發率（27％）推估，在台灣每年就有約35萬人為反覆性泌尿道感染所苦、在 全球則每年約有9,323萬餘人，此即U101完成臨床試驗上市後，後續進入國際市場的核心治療對象。而反覆性泌尿道感染在全世界並無有效口服藥物的現況下，於全球約有數十億美元的藍海市場。

泌尿道感染分為上、下泌尿道感染，其中以膀胱為界，膀胱炎、尿道炎屬下泌尿道感染。目前臨床上預防反覆性泌尿道感染的治療指引已非抗生素為優先，在無預防藥品的情況下，病人僅能選擇沒有療效研究證明的保健品，除非不得已的狀況之下才會選擇使用長期低劑量抗 生素來預防，但長期的服用下容易形成抗藥性細菌，復發時治療更加複雜困難，惟目前尚未有非抗生素的藥品，所以泰宗U101新藥未來順利上市後，將會是非抗生素口服預防反覆性泌尿道感染的特色新藥，可滿足醫療尚未被滿足需求（unmet clinical need）之迫切需求並具醫療上主要優勢，成為引領全球預防反覆性泌尿道感染市場的創新新藥。

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