捷克首富卡爾納（Petr Kellner）的發言人今天表示，卡爾納在美國阿拉斯加州死於直升機墜毀，享年56歲。捷克媒體報導，他當時正搭乘直升機展開滑雪之旅。

捷克派富集團（PPF Group）發言人特卡德爾佐娃（Jitka Tkadlecova）告訴法新社：「我們深感遺憾宣布，派富集團創辦人暨大股東卡爾納先生，27日在阿拉斯加山脈（Alaska Range）的直升機墜毀悲劇中喪生。」

特卡德爾佐娃也指出，正在調查這起意外的肇因，共有5人死於這起意外；卡爾納的喪禮將只有少部分家屬參與。

卡爾納以販賣影印機起家，他在前捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）共產政權垮台兩年後，於1991年創立派富集團。

派富集團版圖涵蓋金融、電信、工程及保險，在全球僱有9萬4000名員工，全球資產價值達440億歐元，旗下公司包括在中國有廣泛業務的非銀行消費信貸機構捷信集團（Home Credit）。

根據富比世（Forbes）雜誌，卡爾納2020年財富為2930億捷克克朗，相當於132億美元（約新台幣3776億元）。

(中央社)