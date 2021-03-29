比爾·黃（Bill Hwang，韓裔）的家族企業Archegos Capital的股票發行市值，在上周五震撼了華爾街，這是一家市值僅為200億美元的公司，他既是一個無所畏懼的投資者，又是一位公認的內線交易者，也是一位堅定的基督徒。

比爾·黃在幾年前發布的視頻中說：「我就像一個小孩，正在尋找……我可以在哪裡投資來取悅我們的上帝。」、「上帝當然有長遠的眼光。」

當然，這似乎比比爾·黃的保證金貸方要長，後者引發了周五令人難以置信的拋售。Archegos Capital爆倉，逼得幾家大型投資銀行需要清倉持股。

這場拋售大戲開始於高盛和摩根士丹利在百度、騰訊音樂娛樂，唯品會（大陸電商），Farfetch（英葡線上奢華時尚零售平台）和跟誰學公司（GSX，大陸前3大教育平台）等公司進行的一系列大宗交易。

單計高盛已累計賣出105億美元股票，開市前狂賣百度、騰訊音樂及唯品會，高盛收回66億美元，開市後再賣5股再收39億美元。

但是，真正動搖華爾街的是美國知名媒體集團維亞康姆（Viacom）和Discovery的大量股票銷售。

除了高盛，摩根士丹利也傳出當天合計賣出80億美元股票。但這兩家投資銀行都拒絕評論相關報導。

維亞康姆在周五的交易中下跌了27.3％，本週下跌了50％以上。週五的交易量下降了27.5％，而本週下降了46％。

如此拋售引發了一系列的問題：誰在賣？他們為什麼賣？還有發生多少股票待售中？

上週末，越來越多的跡象開始指向Archegos和比爾·黃。知情人士透露這些個股的賣壓，主要是來自槓桿操作過度的Archegos基金，因被追繳保證金而被迫賣股。

英國《金融時報》報導說，週二至週四之間維亞康姆（Viacom）股價下跌，同期該股下跌了33％。該基金的一位主要經紀人發出了全面追加保證金的呼籲。

照這樣的方式，其他銀行隨後變得緊張起來，在您不知不覺中，有200億美元的股票被出貨了。這些被賣出的股票，被告知是由於未知基金的「強制去槓桿」而促成的。

比爾·黃應該是已經垮台了，Archegos Capital已撤下其網站。而他飽受爭議的過去也被發掘出來了。

比爾·黃在由華爾街巨人朱利安·羅伯森（Julian Robertson）管理的對沖基金老虎管理公司（Tiger Management）工作之前，曾管理過名為「老虎亞洲」（Tiger Asia）的基金。

但是在被指控從事中國銀行股票的內線交易並承認電匯欺詐之後，他在2012年將現金返還給了投資者。他支付了4,400萬美元，以了結美國證券交易委員會針對該事件向他提起的非法交易費用，這也導致他於2014年被禁止在香港交易。

週日，Bronte Capital的澳大利亞賣空者約翰·漢普頓（John Hempton）指責比爾·黃是GSX短暫空頭的原因，該股票在1月1日至1月27日期間飆升了175％。

維亞康姆和Discovery也是大量做空的股票，在上週的下跌之前就已經飆升了，這顯然是由於空頭緊縮造成的。例如，從十月初到上周初，維亞康姆上漲了258％。同期，交易量成長了259％。

(中時新聞網)