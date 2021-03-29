證交所表示，為幫助年輕族群建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險，延續去年「掌握財富，從認識風險開始」宣導宗旨，於今年3月底全新升級「交易風險報你知！理財知識全攻略」宣導網站，透過清晰圖文式的資訊整理以及生動的投資風險漫畫與動畫影片，幫助年輕朋友們在投資路上不吃虧。

宣導網站中除了針對適合新手小資族的投資工具如零股及ETF介紹，與交易風險宣導外，亦有針對高手的期貨交易特性及風險分析，期能幫助年輕朋友們提升風險意識，事前了解投資路上的可能障礙。

同時，證交所也和知名財經網紅合作錄製影片，宣導投資風險的重要性，不僅針對目前股市投資環境分析，也分享如何三招降低投資風險，幫助新手減少常見錯誤，投資路上順利起跑，完整的影片內容，將於3月31日在「交易風險報你知！理財知識全攻略」網路宣導專區正式上架，網址：https://irisk.sfi.org.tw。

證交所表示，掌握財富，從認識風險開始，隨著年輕投資人日漸增多，提醒每一位進入市場投資的年輕人及股市新手需先做功課，花一些時間瀏覽網路宣導專區資訊，交易相關問題也可諮詢營業員，事前認識商品特性及相關風險，評估自身承受風險能力，才能做出最適當的投資決策。

「交易風險報你知！理財知識全攻略」宣導網站由證交所、期交所及櫃買中心等三機構共同建置，將投資理財時可能碰到的各種問題及投資常識綜合整理於其中，鎖定30歲以下的年輕族群為宣導對象，期望宣導實用的投資知識，並提醒年輕族群重視投資的「紀律」與「耐性」。

證交所表示，今年該專區將自3月底至12月31日止，陸續推出相關精彩影片，首波將推出由證交所與知名財經網紅合作的影片，預計於3月31日公開，第二波由期交所拍攝的短片接棒，最後一波則是櫃買中心拍攝之短片。證交所期望讓年輕朋友們透過觀看專區一系列影片後，對投資理財交易風險能有更全面的認識與掌握。

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