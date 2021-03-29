臺灣企銀29日舉行線上法人說明會，由臺企銀總經理張志堅主持，公布2020年全年營運概況，2020年累計合併稅前淨利53.85億元，較前一年減少26.81億元，資產品質部分，逾放比0.50％、備抵呆帳覆蓋率233.60％。

臺企銀表示，2020年受到新冠肺炎疫情影響，營運受到考驗，不過下半年由於國內疫情相對控制得宜，獲利情形獲得改善。

臺企銀會計處處長周玉娟指出，2020年第四季單季合併稅前淨利15.56億元，較第三季增加2.28億元，成長17.16％；利差水準亦逐漸回升，2020年第四季總存放利差1.24％，較第三季增加1個基本點，且過去較高利率之外幣定存逐漸到期，放款結構逐步改善下，利差有望擴大。

臺企銀分析，2021年隨著疫苗研發上市，各國陸續施打促使疫情逐漸緩解，美國聯準會(Fed)持續維持貨幣寬鬆政策，以及台商境外資金回流帶動實質投資等因素，經濟成長漸回溫，預計2021全年經濟成長幅度較2020年高。

臺企銀將從本業出發，放款業務由紓困轉向振興，發揮融資與輔導並重之特色，協助產業發展以帶動國內整體經濟活絡，預期2021年放款平均餘額將成長5.84％。

配合政府政策協助中小企業營造有利融資環境的同時，為控管授信風險及資產品質，臺企銀訂定授信精進方案，以精進專業審核職能及提升授信專業基礎為目標，掌握授信風險並維護授信資產品質及提升成案效能。

另一方面，臺企銀為因應數位金融浪潮，近期設置數位轉型委員會，針對數位科技應用於營運流程、業務創新、跨業合作等事項，推動數位轉型並提升營運績效。

臺企銀重視客戶體驗，持續於網路銀行及行動銀行優化與開發創新功能，透過數位通路的全面升級，並與相關特店結盟合作，打造客戶生態圈，提升數位品牌形象。

張志堅表示，2021年將持續發揮中小企業專業銀行的角色，結合政府輔導資源及長期累積之授信經驗，協助在地產業的發展，戮力成為中小企業的強力後盾，同時強化董事會職能及功能性委員會運作，落實公司治理以健全經營，達成永續發展之目標。

(工商 )