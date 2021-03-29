證券分析師陳杰瑞表示，台股29日表現亮眼，權值股表現回溫，尤其台積電（2330）、聯電（2303）及聯發科（2454），這些拖累近期台股加權指數相對弱勢的權值股，近期技術面都明顯轉強，KD指標開口向上的情況下，短線可偏多看待，有望帶動大盤挑戰新高。

台股大盤29日終場上漲170.09點，收在16,475.97點，呈現價漲量增、KD開口向上。盤中加權指數最高一度來到16,520.89，台股大盤在「萬六」附近整理已久，一旦近期突破新高16,579點，立刻回檔機率不高，預期將會有一波漲勢，投資人可以好好把握近期的行情。

個股方面，本周納入投資組合的英業達，伺服器晶片新品齊發，加上仁寶配息優於預期亮燈漲停，伺服器代工族群表現強勢，法說預期釋出利多，股價有望持續走高。

選股方面，仍持續看好面板、NB、漲價的IC設計、電動車族群。此外，30日將迎來鴻海、英業達、高端疫苗及合一的法說會，可望牽動生技股、電動車、NB族群後市股價發展。

(工商 )