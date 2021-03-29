台南市區漁會31日改選理事長與總幹事，民進黨立委陳亭妃29日遞交民眾陳情書給農委會漁業署，質疑台南市農業局離譜關心漁會選務，台南市農業局澄清是希望防止選舉舞弊，會尊重出席會員代表的選擇，依法與檢調合作維護漁會選舉公平。

陳亭妃指有陳情人向她反應，南市區漁會不是公務機關，農業局人員卻在選前要求台南市區漁會說明選務工作，包括選舉人領票必須蓋手印，打聽當天選務傾向全連制或半連制？並口頭告知多印選票備用。陳亭妃認為台南市農業局關心過頭，可能衍生陰謀論。

陳亭妃表示，漁會選務以哪種方式進行，是根據漁會選罷法規定，市府不該介入。以往漁會選舉，領票只要印章即可，除非忘記帶印章，才需蓋手印。市府要求漁會多印選票，萬一發生選票爭議，落敗方會拿來作文章。

台南市農業局漁業科表示，同事為防止漁會選舉舞弊，避免有人拿假印章頂替，才會要求漁會以蓋指紋代替印章，他已向漁會解釋，一切依法處理，不一定要蓋指紋。

農業局解釋，同事打聽漁會當天以全連制或半連制進行，是因為選務方式未定，可能影響選務秩序，造成兩邊吵起來，用意是希望漁會能有共識，讓選舉過程平順。

對於要求漁會多印選票，農業局表示是擔心有突發狀況，例如撕毀選票，可以拿出備用選票。

台南市農業局強調，當天將會與檢調單位合作，維護漁會選舉公平進行。

(中時新聞網)