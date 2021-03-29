去年綠營側翼網軍為配合美國前總統川普甩鍋新冠疫情，大規模抹黑、污辱、攻擊WHO祕書長譚德塞，譚德塞氣到自己出面反擊，並稱攻擊都是來自台灣；如今駐美代表蕭美琴得意跟譚「同框同台」，國民黨立委李貴敏批評民進黨政府對譚前倨後恭，像極了川劇變臉。

李貴敏指出，同樣一個譚德塞，同樣一個WHO，川普敗選、拜登上台之後，去年被罵翻的譚德塞，今年卻與美國國務卿同時出席一場跨國高峰視訊會議，台灣不但由駐美代表蕭美琴 代表與會，政府還加碼捐贈25萬美元共同抵抗伊波拉病毒，身段要多軟就多軟，還有人得意地說是「同框同台」，絲毫不見外交部去年罵人的嘴臉。

李貴敏說，民進黨政府對譚德塞前倨後恭，真是像極了「川劇變臉」。這種大街上打人，再公開自打耳光的作法，不但「膝蓋軟掉了」，更突顯了當人「馬前卒」的悲哀。

李貴敏認為，世界衛生大會（WHA）即將登場，我國能否受邀仍未知，尤其拜登上台後，主打清除川普遺留下來的嚴重問題，除了國際氣候協定之外，疫情與WHO更是重中之重，還要加速疫苗施打率，所以在美方示意助攻下，台灣重新靠攏譚德賽並不讓人意外。

李貴敏強調，台灣對國際事務應該還是要積極參與。只是相對過去對譚德賽的抹黑、歧視，現在要收回來、吞下去，的確尷尬，也證明綠營網軍與側翼所發動的人身攻擊，這些荒唐的行徑，最終付出代價還是由全民共同承擔。綠營側翼荒唐行徑的傷害又已經造成，現在也只能全力放低姿態了。

李貴敏表示，希望側翼網軍們都能夠記取教訓，不要再發動言語霸淩，或任何人身攻擊或歧視的言論或行為。一如之前對「武漢肺炎」的污名化，導致美國的華裔族群屢遭攻擊，任何的攻擊、對立、仇恨與歧視，均無助於國家的發展，台灣實在傷不起了。

(中時 )