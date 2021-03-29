長榮貨輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河多日後，29日傳出上浮，不過先前已經造成「大排長榮」效應，美國國防部昨（28）日證實，軍艦通行也受到運河大塞車影響。

長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河後，29日船身已部份浮起。

長賜輪23日不敵強風擱淺蘇伊士運河，造成運河雙向通行受阻，引發大排長榮效應，至今已有約370艘船隻排隊等候通過。

值得注意的是，美軍竟也是這波「大排長榮」效應的苦主之一，據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，美國國防部官員證實，大排長榮效應已經影響到美軍軍艦的移動，不過強調美方仍有其它支持該區域行動的替代方案。

美國海軍並未回應「大排長榮」對防禦及海軍能力的具體影響。海軍中央司令部第五艦隊公共事務官員雷巴里奇（Rebecca Rebarich）表示，「我們不會討論對行動的具體影響」，只提到蘇伊士運河是重要的海上遏制點，塞車愈久，對民間及軍事運輸的影響就愈大，強調美軍有替代能力來降低影響及持續支持該區域的軍事行動。

在埃及官方及各國協力下，長賜輪終於於埃及當地時間今（29）日清晨浮起，船身也已經大幅度擺正，讓出西側水道，官方指出中午漲潮後將繼續完成讓長賜輪上浮的工作，預計最快今天蘇伊士運河就可恢復通行，不過由於目前約有370艘船在後頭等候，蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）今日表示，約3.5天才會消化完所有正在等待通行的船隻。

(中時新聞網)