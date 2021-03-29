遊客與空姐在「毋忘在莒」勒石合影，開心表示這是一趟很特別的金門之旅。（聖祖食品提供）

金門縣政府與華信航空、民宿旅遊發展協會、二毛租車合作推出「百位空服遊金門」，第6梯次在今天攀登全島第一高峰太武山，重溫昔日「青年節」4、5、6年級學生登山大團結的戰地記憶，還客串「美食推銷員」與遊客分享當地名產貢糖、牛肉乾。

今天下午2時，5位漂亮的華信空姐和1位空少在當地知名企業聖祖食品與旗下喬安牧場的安排下，由經理葉杭帶領同仁陪同登山，從近年最熱門的路徑「斗門登山古道」出發，一路沿著山路迤邐前進，翠綠田園和山林盡收眼底，讓經常隨著班機起降鳥瞰金門，也不禁被眼前的美景震懾住，開心拿起手機拍照、錄影，隨時傳送與親友分享。

空姐客串「美食推銷員」與遊客分享當地名產貢糖、牛肉乾之一。（聖祖食品提供）

空姐客串「美食推銷員」與遊客分享當地名產貢糖、牛肉乾之二。（聖祖食品提供）

一身輕鬆妝扮的空姐徜徉山中美景，也客串「美食推銷員」，與聖祖食品員工在金門著名地標「毋忘在莒」勒石旁，發送各300包的貢糖與牛肉乾，讓登山遊客賞景之餘，也能品嘗金門的好口味。遊客獲悉眼前高顏值美女原來都是「空姐」時，也搶著與她們合影留念，開心表示這是一趟很特別的金門之旅。

(中時 )