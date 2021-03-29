二極體大廠強茂（2481）29日下午傳出岡山廠C棟發生火警，對此強茂指出，火勢已於短時間內立即撲滅，員工皆依序安全疏散，此事故未造成任何人員傷亡，生產線A、B棟未受影響，經檢查後已立即恢復生產。起火原因待消防鑑識單位查證。

強茂表示，本公司有投保火險，將通知保險公司，待堪查結果進行相關理賠程序，本次火災事故影響範圍小，對本公司財務業務並無重大影響。供應鏈指出，C棟並不具有生產線，僅為實驗室、新品驗證的廠房，因此雖然暫時無法供電，但對於強茂產能並不會有任何影響。

(工商 )