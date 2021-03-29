小米台灣自3月18日正式在台發表年度5G旗艦新機 – 小米11，於處理效能、相機功能及影音體驗皆端出全球最頂尖的規格，全球首發搭載Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G行動平台，擁有電影級1 億800萬像素的AI三鏡頭專業相機，配備WQHD+ 2K超高解析度6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕及頂級音響品牌Harman Kardon專業調音的立體雙揚聲器，以4600mAh大電量滿足用戶一日用電所需，更支援55W有線及50W無線快充。另外，小米11更提供總價值超過新台幣4千元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，及維修免費到府收送服務。

一連5場小米11攝影體驗會 於「小米之家台中店」熱鬧展開

小米11魅力席捲全台，於18日發表當晚旋即吸引超過千名消費者於小米商城mi.com下單預購，19日小米之家信義店湧入百名米粉排隊預購，首位排隊米粉更徹夜等候超過18小時，人龍蔓延信義區街頭，全面引爆預購熱潮。為進一步搶佔大台中地區消費者的心佔率，將於3月27日及28日於小米之家台中店舉辦小米11攝影體驗會，讓用戶搶先體驗小米11電影級專業相機的攝錄功能，以多款AI電影特效及錄影濾鏡一鍵拍出電影級質感大片，輕鬆成為生活的導演。

凡報名體驗會並預購小米11，即享米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一，再加碼贈送米粉節全新新品（價值新台幣$895元）；另於4月2日於小米之家台中店前75名取機者，再贈米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）或小米手錶 超值版（價值新台幣$1,495元）好禮二選一。3重好禮總價值最高近新台幣$4,300元，如扣除好禮價值等於以近8折價帶回最新旗艦 – 「小米11」，力邀台中的米粉們一起來體驗新機，預購享好禮！

小米11提供天際藍、午夜灰、雲朵白三種顏色，提供8GB RAM + 256GB ROM，售價為新台幣$21,999元，購機即提供總價值超過新台幣4千元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，及維修免費到府收送服務；自即日起至3月28日止，於小米之家台中店、小米商城mi.com、小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物全通路盛大開放預購；另於4月2日起陸續開放交機，同時全面開賣。

預購即享「米家智慧空氣循環扇」（價值新台幣$1,695元）或「小米手錶 超值版」（價值新台幣$1,495元）好禮二選一，報名體驗會預購再加贈米粉節全新新品（價值新台幣$895元）

於4月2日前75名取機，再贈「米家智慧空氣循環扇」（價值新台幣$1,695元）或「小米手錶 超值版」（價值新台幣$1,495元）好禮二選一。

(中時 )