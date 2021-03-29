情侶要結婚前，互相了解對方非常重要，台中一名男子阿雷（化名），與小7歲的妻子小萱（化名）結婚，5個多月後意外發現小萱偷吃，甚至還有小王的下體照片，氣炸要求離婚並求償，不過阿雷反被妻子爆料特殊性癖好，新婚沒多久就找人一起三人行，反向丈夫求償。

根據判決書，阿雷與小萱兩人於2018年7月結婚，某次阿雷意外看到妻子的對話紀錄，發現妻子與小王偷吃已經一段時間，小萱更在訊息中表示「喜歡與小王做愛」，阿雷發現被戴綠帽，找妻子對質時，對方直接離家出走、找不到人，因此決定離婚並向妻子求償80萬。

對此小萱反爆料，表示阿雷是BDSM（綑綁性虐達到愉悅）愛好者，不僅喜愛剝奪他人身體自主權，稱這行為是「開發玩具」，婚後2個月就找人一起3P，認為此舉可以增進夫妻關係；而自己一開始會配合，是怕拒絕影響感情，但後來表達不願意繼續BDSM，丈夫卻不當一回事，因此反求償20萬。

針對妻子反控，阿雷解釋妻子婚前也是特殊性癖愛好者，曾一起玩套頭套性愛、玩百合等特殊性行為，也在論壇發文分享支配與臣服遊戲經過，認為小萱享受特殊性愛。且特殊性癖好與婚姻不忠是兩回事，揭發愛好BDSM只是小萱推託之詞。

台中地方法院審理此案時，勘驗小萱與小王對話，認為出軌是事實，至於配合丈夫性癖好，根據夫妻倆對話，小萱曾表達承受不住，但阿雷卻不當一回事，最後判准夫妻倆離婚，但駁回兩人對彼此的求償。

(中時新聞網)