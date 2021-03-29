因應清明節4天連續假期，苗栗縣警察局規畫清明節連續假期交通疏導措施、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施，並針對觀光熱點，泰安風景區下午3時以後，將由苗62線進出；南庄慢城機動實施強制分流管制措施等，維持交通順暢與安全。另，消防局也提醒清明掃墓務必謹記「4不2記得」，避免火警造成用水負擔。

警方表示，依據以往連續假期交通數據分析，預估本次清明節4天連續假期期間，車流進出本縣各景點之尖峰、離峰時段祭出重點交通疏導措施。

大湖、泰安風景區將於下午3時以後，機動管制封閉苗62-2線，泰安風景區車輛由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。台13線三義木雕街及勝興車站將在三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及違規停車驅離。

南庄慢城則將於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋、西村聯絡道、縣道124線、中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

針對南庄陸家苦花潭、通霄落日大道、拱天宮、後龍好望角等網紅景點加強疏導作為及違規停車取締。國道部分則將於4月2日6至12時實施國道1號頭份交流道及國道3號香山交流道南向入口匝道高乘載管制。4月4、5日0至24時全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，駕駛可續行台61線北上或改由國道3號香山交流道北上。

另，4月4、5日，每日15時至23時將台61線平交路口管制措施，封閉冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11線，共5處平交路口。苗栗縣警察局長周煥興要求全力加強交通疏導外，並強化轄內各交流道周邊道路違規停車處置，確保行車動線順暢。

(中時 )