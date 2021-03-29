台中市教育局表示，已向各校宣導節水，並將協調自來水公司讓學校營養午餐用水不虞匱乏。（陳淑芬攝）

面對分區限水，台中市學校展開省水大作戰！台中市教育局長楊振昇29日表示，中市15所公私立學校游泳池自4月6日起關閉，已調查141所設廚房的學校用水情形，將協調自來水公司協助讓學生營養午餐用水不虞匱乏。向上國中表示，上周已緊急採購水塔儲水及調整用水，廚房每天22噸水量將降低至18萬噸，並調整菜單及清洗方式，備水量36噸足供應2天使用。

中部地區水情嚴峻，自4月6日實施分區限水「供5停2」。楊振昇表示，中市15所公私立學校游泳池將自4月6日起關閉；營養午餐廚房用水，已發文給設廚房的141所公私立學校了解用水狀況，並宣導澆灌及清洗地板使用回收水或地下水，並將召開跨局處會議及與自來水公司討論，讓學生營養午餐用水不虞匱乏。

教育局體育保健科科長劉姵君指出，學校除增加儲水量外，廚房透過菜單調整、加裝內層紙即先用衛生紙擦拭後，再清洗等方式都可減少洗提餐具用水。

向上國中校長林翠茹表示，學校的地下水源充沛，澆灌及廁所都用地下水；廚房及洗手、飲水機則使用自來水，自來水費每月不超過6000元。校方因限水問題立即應變，

25日採購2個5噸水塔，再將原儲用地下水塔的2個3噸水塔，改儲用自來水，透過加壓馬達接到廚房使用，自來水儲用量就增加16噸。

向上國中午餐秘書許晉榮指出，學校廚房午餐每天自來用水量為22噸，透過節水調整可降為18噸，目前規劃再調整菜單、減少油炸及多使用截切蔬菜，可再降低蔬果及餐具等洗滌用水，依目前學校自來水備用量約在36噸，面臨「供5停2」限水期間，營養午餐用水應沒問題。

(中時 )