面對27日爆發肢體衝突事件造成大勝、林明毅兩名新竹街口攻城獅球員分別遭到禁賽與罰款，攻城獅特別在29日發布新聞稿，針對這次肢體衝突事件提出四大訴求，其中最關鍵的第4個訴求，就是希望造成這次肢體衝突事件的「主兇」夢想家洋將杰倫公開道歉。

以下是攻城獅官方發布的新聞稿內容：「27日新竹街口攻城獅對戰台新夢想家發生衝突事件，P.LEAGUE+聯盟發佈針對「G41肢體衝突事件」之罰則，攻城獅球團認為此判罰與聯盟先前發表的「賽事懲處公告」無對應基準，故攻城獅球團29日下午發布正式聲明稿，並提出四大訴求盼聯盟於周三前回覆球團。

攻城獅球團四大訴求：1.本隊球員大勝(Branden Dawson)奪權犯規屬保護隊友動作，而非挑釁動作，且依據聯盟章程，二級惡性犯規毋需禁賽僅有罰款，若有升降判罰應說明判定基準。另，本隊球員林明毅推擠動作為保護隊友動作，若升級為一級惡性犯規，須說明判定基準。

2.G41單場賽事的判決因當下裁判吹判的失誤，連帶影響3/27、4/3、4/4共三場賽事結果，所有判決皆直接有利於其他競爭季後賽之隊伍，請聯盟三思並重視本隊晉級季後賽的權益。

3.球團要求聯盟公開「各衝突行為發生的時間點與其判定之準則」、「紀律委員會會議記錄」，若不透明化處理將導致所有球迷質疑聯盟的公信力。

4.強烈譴責福爾摩沙台新夢想家洋將杰倫(Jerran Yang)無運動精神的行為，並要求他針對揮拳、砸人行為公開道歉。」

(中時 )