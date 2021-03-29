雲林縣政府「勞動暨青年事務發展處」揭牌，提升青年發展量能。（張朝欣攝）

雲林縣政府為提升青年事務發展量能與業務推展品質，將勞工處更名為「勞動暨青年事務發展處」，並新設「青年事務發展科」，縣長張麗善特別於3月29日青年節舉辦揭牌儀式，強調將努力創造就業機會，留住青年並吸引青年返鄉，讓年輕人得以扶老攜幼，共創雲林幸福家園。

張麗善表示，她上任後先將文化處改制為文化觀光處，積極推動縣內觀光發展，去年觀光人數首度突破千萬人次，創下空前紀錄，接著在衛生局下增設長期照顧科，提供縣內長輩更完善的照護。

張麗善說，雲林目前15至40歲的青年占全縣人口32％，縣府重視青年發展，特別把原勞工處改為勞動暨青年事務發展處，並新設青年事務發展科，就是希望聆聽青年意見，朝著留住青年、協助青年返鄉的目標努力。

張麗善強調，雲林有許多傑出優秀青年，未來無論是創造就業機會或開拓創業機會，勞青處絕對會協助青年並聆聽青年的聲音，整合中央、地方資源，產、官、學、研共同合作，打造舞台讓青年發揮所長。

張麗善指出，面對少子化、人口老化、人口外移及城鄉發展失衡等問題，縣府積極推動地方創生、青訴青聽座談、青農迴鄉輔導、青創貸款、產業行銷扎根發展計畫、擴大工業區開發增加青年就業機會，也藉由友善育兒全面照顧、長照2.0服務等政策，緩解青年的後顧之憂。

29日揭牌儀式邀請雲林在地青創品牌設攤，並播放「青。新雲林」影片，影片由縣內5名傑出青年參與拍攝，分別是台灣慈善行動家沈芯菱、台灣欄神陳奎儒、女子軟網好手鄭竹玲、嵩岳咖啡莊園咖啡職人郭志豪、台灣木雕職類國手李政軒。

(中時 )