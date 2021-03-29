看準國人因疫情打壞出國血拼的計畫，台中日曜天地OUTLET自4月1日至4月26日舉辦「歐洲名牌採購會」，號召GUCCI、BURBERRY、ARMANI、Le coq Sportif等30大歐洲名牌，祭出全面2折起、滿千再折百促銷，消費集章再抽離島雙人來回機票、刺激買氣！

日曜天地OUTLET表示，出國就買奢侈品的消費習慣改變，帶動了國內精品購買潮，這次號召30大歐洲名牌共襄盛舉，祭出2折折扣，要讓消費者不必擔心買到假貨，也不會因百貨專櫃的價錢貴到無法入手。

其中，詢問度最高的ARMANI女款白色洋裝，原價5,700元，特價1,710元，下殺3折；搭配女款綁帶鞋，原價29,800元，下殺1折；GLORIA祭出墨鏡1折起，ADIDAS、FILA墨鏡原價9,900元，通通下殺1折；精光堂時計則推出名錶2折起。

同期4月1日新開幕的永城精品，引進歐美知名精品鞋品牌，像是義大利休閒鞋IMAC、西班牙Verbenas、紳士鞋聞名的Berwick全面3折起，還有紅遍歐美的ALL BLACK鞋履品牌進駐，為整體品牌陣容更添加戰力！

日曜天地OUTLET表示，首推跳島微出國，消費集滿2個不同歐洲品牌櫃的限定章，就有機會雙人搭飛機跳島玩澎湖、金門、馬祖！首5日（4/1～4/5）會員回店秀出塵封已久的護照，直接送OUTLET百元購物金！

(工商 )