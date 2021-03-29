+J SUPIMA COTTON寬版立領襯衫，1290元。（UNIQLO提供）

UNIQLO與設計大師Jil Sander合作的+J聯名，近期兩次一開賣就造成大排隊，多項商品瞬間售罄，堪稱現象級聯名，因應消費需求，+J 2021春夏系列精選8大單品強勢補貨，並擴大至全台店舖販售，590元起，讓每個人都有機會入手大師之作。

本次補貨主要以夢幻襯衫、完美T恤與都會POLO衫為主的基本款，實體店舖並加贈+J限量紀念紙袋，上次沒搶到的粉絲，千萬不要再錯過。

其中「女裝 +J SUPIMA COTTON連身袖襯衫」，是本次開賣高人氣單品之一，獲得網友5星好評，正面布料放寬、背面布料收緊做為平衡，建築般的立體剪裁，讓網友直呼超顯瘦；另男裝「+J SUPIMA COTTON寬版立領襯衫」，採優雅立領設計，與可調整袖口，經典不過時的設計，每個男生衣櫥都應該要有。4月2日起於網路商店、明曜百貨旗艦店，及ATT4FUN信義店販售限量販售，4月下旬將會擴大至全台店舖販售。

(中時 )