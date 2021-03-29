在3月29日大陸外交部例行記者會上，有記者提問：針對中國民眾抵制拒用新疆棉花的外國品牌，美國務院發言人稱，這是由中國政府主導的，對此表示譴責。美白宮新聞秘書稱，中國利用外企對本國市場的依賴，壓制言論自由。中國外交部發言人趙立堅反駁，這是民眾的自發行為。

「我注意到了有關的消息，」發言人趙立堅回應，美國一些人不僅把新疆棉花汙名化，嚴重損害新疆棉花種植業甚至中國整體經濟利益，還企圖將中國政府與民意割裂對立，其心何其毒也。「我們不止一次說過，新疆棉花生產不存在所謂『強迫勞動』。採棉收入高，新疆採棉工都是在平等自願、協商一致基礎上，與棉花種植戶簽訂勞務合同，根本不需要搞什麼強迫。」

據新疆農業部門數據顯示，2020年新疆棉花機械採摘率已達70％。趙立堅進一步表示，據他瞭解，種植戶能夠通過手機APP、足不出戶訂購機器採摘服務，可以說，採棉已經進入「互聯網＋」時代了。趙立堅反譏，此時一小撮國家和個人還在編造所謂「強迫勞動」的故事，「難道是說強迫機器勞動嗎？」

「我還注意到，瑞士良好棉花發展協會（BCI）上海代表處日前發表聲明說，中國區項目團隊從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年可信度審核和驗證，從未發現一例『強迫勞動』。我們不禁要問，既然該協會沒有發現『強迫勞動』，那麼『強迫勞動』的結論是從哪來的？請你們拿出確鑿證據來。」

此外，有些人還指責「中國政府煽動民族主義情緒，鼓動民眾抵制外國商品」。趙立堅駁斥，有關外國企業僅僅依據謊言就拒用新疆棉花，這是一個活生生的反面教材，當然會引發中國民眾的反感與憤怒。趙立堅反問，「這還用得著政府去鼓動和引導嗎？」

趙立堅說，美方還汙蔑中國搞「幕後操縱」，這讓他想起上周他的同事華春瑩在記者會上給大家播放的視頻，前美國國務卿鮑威爾的辦公室主任、前陸軍上校勞倫斯·威爾克森2018年8月在羅恩·保羅學院的講話，這充分說明美西方在涉疆問題上有驚天大陰謀，「他們妄圖攪亂新疆，進而遏制中國發展。他們對新疆棉花的抹黑，是陰謀的一部分。」

趙立堅強調，做生意要講究尊重，一面賺著中國消費者的錢，一面對中國抹黑攻擊、損害中國利益。用一句俗話說，「吃著中國的飯，還砸著中國的鍋」，天下哪有這樣的美事？

趙立堅表示，中國市場始終是開放的，中方歡迎外國企業來華投資興業，始終為各國企業在華投資創造良好環境。中方也希望有關企業在華經營合法合規，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰中國民意。

(中時 )