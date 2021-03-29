八卦山長隧道通車後，產生的地下水湧泉，被引入西隧道側溝，再流入位於台76線東西向快速道路下方的員林大排，19年來每天流掉的水量達345.6公噸。（謝瓊雲攝）

彰化縣員林市八卦山區因2002年八卦山長隧道打通後，水脈遭截斷而產生天然湧泉，工程引東西兩邊側溝把水導入員林大排，常年平均水流量為每秒0.004立方公尺，19年來每天流掉多達345.6公噸的水。

貫穿八卦山台地的八卦山長隧道全長近5公里，2002年通車時曾是全台最長的公路隧道；在北宜雪山隧道、蘇花觀音隧道陸續完工通車後，長度仍排名全台第3。

根據實際檢測，當地常年平均水流量達每秒0.004立方米，換算下來等於每天流掉345.6公噸的水，一年約12萬6144公噸，若不含施工期間，過去19年來，已流失逾230萬噸水。

員林市長游振雄說，19年前突然出現湧泉，當時水量充沛，附近居民不怕沒水用，民代建議台水公司善加利用，但台水檢測後，以水質不符合飲用水標準為由，未做後續規畫，公所清潔隊回收山泉水洗車，不浪費水資源。

員林市長游振雄表示，八卦山長隧道的湧泉，早年水量更充沛，未來將規畫引水打造親水公園。（謝瓊雲攝）

員林清潔隊隊長黃吉城說，隊上有20多輛垃圾車，還有清溝車、掃街車、水車、怪手等機具合計上百輛，每天光清洗的用水量就要30幾噸。2009年隊部自市區搬遷到台76線下方，購入2座大水塔，每天自員林大排接管回收20噸八卦山泉水，12年來省下一大筆開銷。

員林市清潔隊自員林大排引山泉水，12年來每天回收儲存20噸水用來洗車，省下一大筆開銷。（謝瓊雲攝）

當地里長蕭富子說，八卦山的湧泉，很多長輩不只拿來洗衣澆花種菜，10多年來甚至也取水煮沸後飲用，這麼寶貴的水資源一直沒收集運用實在非常可惜；游振雄指將來會再規畫是否能牽管線接水，在附近打造親水公園。

當地林厝里里長蕭富子說，八卦山山泉水水質清澈，10幾年來居民用來日常清潔，洗臉、洗手也沒問題，許多長輩甚至取水後煮沸飲用。（謝瓊雲攝）

公路總局員林工務段段長陳舜賢表示，八卦山西隧道口流入員林大排的水，部分做消防用水，依氣候不同，常年水流每秒達0.004立方公尺。台水公司表示，該區湧泉水質檢驗結果不符飲用水質標準，也不建議做其他用途，當初才未規畫使用。

彰化縣政府水利資源處表示，該水源為自然地下水，縣府未主動取水是為保留自然狀態，若從源頭截斷則會破壞下游自然水情，民眾若有需要，可至縣府水資處申請水權使用。目前已有附近的鱘龍魚養殖業者、休閒農場申請。

八卦山長隧道西側出口附近產生天然湧泉，不少居民都自行接管取水，作為澆花、洗衣等用途。（謝瓊雲攝）

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