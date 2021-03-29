歐美接種疫苗進一步加速，歐盟官員稱群體免疫已「曙光在望」，俄羅斯總統普丁亦表示俄國將加速疫苗接種，預計在夏末達成集體免疫。大陸防疫專家鍾南山與吳尊友等專家擔憂，防疫終究還是要靠疫苗，相對於歐美實現群體免疫，大陸可能因疫苗接種率仍低而喪失優勢。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，世界各國接種速度不一，歐盟國內市場專員布列東表示，歐盟接種速度加快，可望在7月中旬前實現群體免疫。

俄總統普丁表示，按照目前疫苗接種速度，俄羅斯將在今年夏季結束前達到群體免疫，屆時將根據情況解除目前的疫情限制措施。（圖／衛星通訊社）

俄總統普丁日前接種衛星5號疫苗，由於俄國目前接種率僅4%，遠遠低於歐美各國，普丁因此呼籲國人踴躍接種。他在接受電視訪問時表示，按照目前疫苗接種速度，俄羅斯將在今年夏季結束前達到群體免疫，屆時將根據情況解除目前的疫情限制措施。他引述專家的話說，要達到群體免疫，需要至少70%的成年人接種疫苗。

大陸知名防疫專家鍾南山接受《鳳凰網》訪問時說，中國現在處於關鍵時刻，實現群體免疫需要靠疫苗，但中國接種疫苗的人很少，目前只有4%左右。他表示，在很多群眾的思想裡，接種疫苗並不是很迫切，因為中國對境外輸入的管控非常嚴格。但中國需要向全世界開放，若到時中國還是無免疫，那是很危險的。

此外，中國大陸疾控中心首席科學家吳尊友也表示，歐美通過疫苗實現群體免疫後，中國在全球競爭中沒有特別優勢，因此呼籲儘快提升接種率。

中國大陸疾控中心首席科學家吳尊友也表示，歐美通過疫苗實現群體免疫後，中國在全球競爭中沒有特別優勢，因此呼籲儘快提升接種率。（圖／微博視頻截圖）

吳尊友說，中國之前的優勢是依靠圍堵策略成為贏家，而現在需要明確的是「人類戰勝新冠，最終還是要依靠疫苗」。當時還沒有疫苗時，全球與新冠肺炎的首輪遭遇戰，中國採用圍堵策略成為贏家。疫苗出來後，歐美等國家通過自然感染與疫苗接種雙輪驅動，能較快實現群體免疫。

他表示，中國由於人口基數大，必須通過疫苗實現群體免疫，否則在全球競爭中會喪失優勢，因此要儘快提升疫苗接種率。

據陸媒報導，中國大陸已有多省制定出加快接種的計劃，江蘇訂出年底接種覆蓋率達到70%以上，廣西年底前要達到60%以上。目前每日最大接種能力超過1000萬劑，疫苗接種已超過一億劑次，但接種率只有7.1%，遠遠低於專家認定的全民接種達到80%才能實現群體免疫的效果。

(中時新聞網)