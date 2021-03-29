客人突然傳訊息說要取消，3分鐘後還傳訊息嗆外送員「不會回覆嗎？」(摘自外送員的奇聞怪事)

美食外送迅速崛起，平台更支援部分地區24小時送餐服務，讓點餐更便利。不過近日有民眾在凌晨點了近萬元的摩斯大餐，卻故意讓5位外送員將餐點送到假地址，還在最後一刻取消訂單。同行一看全氣炸，直言這根本是惡意棄單，行徑相當可惡。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上訴苦表示，近日在凌晨5點送了一筆總價近萬元的外送訂單，5位外送員合力將20套摩斯全家套餐加單點，總價9,465元的摩斯大餐配送到目的地後，卻收不到錢，因為客人在最後一刻惡意取消訂單。

原PO解釋，由於這是張訂單客人選擇用「現金支付」，所以取消訂單並不會造成損失。他更指出，「假地址，留別人店面。」甚至連送餐地點也是假的，研判客人分明是故意來惡搞的。原PO隨後也貼出對話截圖，客人突然傳訊息說要取消，3分鐘後還傳訊息嗆「不會回覆嗎？」原PO看到後只好趕快回覆「好的，了解！」但他坦言，「我當下超想罵回去的。」

貼文一出，網友全氣炸表示，「不要拿食物開玩笑」、「這客人真沒水準，店家好可憐...」、「這種人就應該被告一次啊」。不少外送員推測，客人極有可能也是同行，透過惡意棄單來宣洩對公司制度的不滿。「應該是外送員的報復，每次砍薪水都有一樣的事情」、「故意取消不取餐，這樣子平台賠大了，沒有設定貨到付款的門檻就是會遇到這種人」。

(中時新聞網)