大陸股市近期因官方不願放鬆資金調控的心理抑制，近一個月走勢由強轉弱，滬深300指數今年來表現從原本上漲11％，反轉為下跌3.67％。統計大中華股票基金表現，五年績效排名第一且今年來最抗跌的績優基金當屬統一強漢基金。由於陸股特性是只要政策放鬆就會出現噴發行情，投資人不妨趁陸股蹲低時逢低布局。

法人分析，大陸經濟處在成長軌道上，國家制定的產業政策主導了行業發展，另一方面，大陸是全球外資爭相進入的市場，企業獲利高成長，股市長期趨勢向上，不過，由於官方偏好股市步調是緩步走揚，不過度槓桿與投機，會透過貨幣政策與金融監管的調控，讓股市不過熱，因此，調控時表現會暫時受壓抑，但只要一放鬆，伺機而動的資金進場，陸股立即展現強勁活力。

理財專家建議，陸股特性非常適合定期定額，而港股及台股各有不同的利基產業與輪動節奏，又同屬一個經濟圈，以陸股為核心搭配台港股的大中華基金，是參與陸股行情較穩健的方式。由於大陸是五年為一期的計劃經濟，觀察基金績效也可以五年期為基準，再參考短期與中期績效，選擇領漲抗跌的基金，長期投資下來，可以拉高總回報率。

根據晨星資料篩選，大中華股票基金五年期平均績效為75.91％，績效達到100％以上的基金有九檔；而今年來所有大中華基金皆為負報酬，平均跌幅7.92％。同時符合五年績效超過100％、今年來跌勢小於滬深300指數與同類型平均的基金有三檔，依序是統一強漢基金、摩根金龍收成基金、摩根龍揚基金。

其中表現最出色的統一強漢基金，是國內相當知名的長青基金，一年績效69.54％、三年96.66％、五年169.82％，在同類型排名都是第一，今年來也僅小跌0.2％，最抗跌。另查看晨星網站基金評析，統一強漢基金投資風格為「大型增長股」，星級評等為最高的五顆星。

據統一強漢基金月報顯示，基金主要看好5G、AI、雲端、半導體及電動車等大趨勢，持股涵蓋IC設計服務、電動車零組件、化工、5G通訊元件、鋰電池材料、環保、雲安全、串流影音、面板、多晶矽等。另搭配消費復甦的內需受惠股、原物料漲價受惠股。

(工商 )