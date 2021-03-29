7-11擴大減塑環保行動，跨界架構循環消費平台，4月1日擴大至網購包裝，與社會企業PackAge+配客嘉合作，推動循環包裝回收站服務。（7-11提供）

統一超商率先響應金管會提出「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」，董事會轄下原CSR委員會更名為「永續委員會」，並於旗下設置減塑、減碳、惜食與永續採購4個小組，目標落實產銷永續計畫。同時，響應聯合國永續發展目標SDG 12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」之消費模式，積極回應環境議題，領先提出：「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，預估2023年使用占比低於20%、2028年低於10%、2050年100%無使用」。

統一超商表示，為強化統一超商永續發展（ESG）生態系，以7大元素(人、店、商品、物流、系統、制度、文化)為永續成長策略，落實環保減塑、節能減碳、永續採購、提升食物使用率等各項具體作法，7-11啟動不主動提供吸管，並展開網購循環包裝，與寶特瓶回收機等永續消費測試，也領先同業擴大於每月1日咖啡自帶杯優惠，由3元提升為5元、推動「i珍食」提升食物使用量，及開發「天素地蔬」促進健康低碳飲食等各項永續行動。

7-11邀請消費者響應7大綠色永續消費行動：1. 購買CITY飲品使用自帶杯，取代一次性飲料杯，每杯立折3元、每月1號再加碼折5元。2. 購物前攜帶環保購物袋，取代購買一次性塑膠袋，能省1~3元不等。3. 外食優先選擇「天素地蔬」與「i珍食」，響應低碳飲食，提高食物使用量。4. 網購優先選購使用循環包材的電商平台，就近到指定門市取貨、歸還循環包裝，以取代網購一次性包裝使用。5. 消費滿額贈選數位集點、發票存會員載具不印出，減少紙張浪費。6. 到指定門市多加利用寶特瓶自動回收機，每回收4瓶能獲得1元7-11購物折抵金。7. 就近到門市櫃台旁募款箱投下零錢，支持7-11 2021年上半年綠色公益募款計畫。

(中時 )