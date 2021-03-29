33歲的張沛文熱愛大自然，曾就讀昆蟲系的他因為沒考上博士班，前途一度陷入瓶頸，他在家人期待之下，跨行學冷凍空調，不僅取得冷凍空調界最難拿到的甲級技術士與高考技師資格，還自行創業成立空調技師事務所，門外漢職場逆襲，拼出高薪人生。

張沛文說，常跟著父親去爬山，受到父親的啟蒙，也愛上大自然，大學選填科系時，同學紛紛選擇熱門的電機、資訊系就讀，而他卻在興趣與工作間，毅然選擇中興昆蟲系就讀，雖然家人不支持自己念得很開心，原本立定志向朝教學研究的路繼續邁進，卻在博士班的考試中以0.1分的差距飲恨落榜，從此與昆蟲研究分道揚鑣。

在家人的企盼下，張沛文回到父親經營的空調工程公司準備從頭開始，但是門外漢加上第二代的身份，讓他在公司備受質疑，他參加冷凍空調訓練，陸續取得乙、丙級技術士證照，但他並不以此自滿，決定繼續報考冷凍空調甲級技術士及高考技師，為了準備考照，他在網路搜尋課程資料，直到看到勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的宣傳影片，才知道分署有冷凍空調甲級的相關訓練內容及考照場地，二話不說就來報名參訓。

張沛文參加勞動署桃竹苗分署開辦的課程，與業師、學員相互交流分享經驗，也有完整訓練場實際操作，結訓後陸續取得太陽能乙級技術士證，更在落榜6次後，一舉考取冷凍空調甲級技術士及高考技師資格。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗分署自辦訓練課程提供觀光、創意、資訊、能源、建築、機電、物流、機械職訓課程應有盡有，凡年滿15歲以上具就業意願的失業或待業民眾皆可免費參訓，有意參訓者，可上「臺灣就業通」查詢桃竹苗分署課程及報名，或洽自辦訓練科03-4855368轉1602~1640分機。

(中時 )