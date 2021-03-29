兒女都是父母的心肝寶貝、心頭肉，總是捨不得絲毫病痛，若要親自忍痛放手，內心更有如刀割般的沈痛。臉書專頁「長庚社會公益作伙來」，日前分享一名爸爸放手車禍重傷愛子阿強的故事，因為兒子車禍重傷救不回，年邁的爸爸決定讓兒子遺愛人間，顫抖簽下捐贈器官同意書後，握著躺在病床上兒子的手、緊貼臉頰輕喊：「爸爸要放手了，你要勇敢，要乖喔」， 感傷一幕令人動容。

兒子送進手術之前，老父心痛牽著愛子：「爸爸要放手了」。（示意圖／中時資料照）

這則貼文一開頭寫著：「那天阿強因為嚴重車禍來到急診，年邁的老父親驅車趕來醫院，那天起，阿強的爸爸天天來會客，無時無刻盯著手機，深怕漏接醫院電話，即便等待期間憔悴疲累，但仍在等待一絲希望，等待（兒子）康復出院，等待心肝寶貝阿強能有好消息。」

不幸的是，阿強的父親與院方數次會談後，被告知兒子狀況不樂觀「可能沒有機會繼續下去 」，這對阿強的父親而言，有如晴天霹靂的答案，畢竟疼愛、養育多年的愛子，就將離他而去，但儘管阿強爸悲慟不已，最終還是做出大愛的決定，貼文中寫著：「經過思考後，阿強爸雖感到悲傷，仍想為阿強做點有意義的事，決定讓阿強遺愛人間，幫助更多的人。」

阿強爸顫抖的簽下捐贈器官同意書，然後感嘆說：「阿強是讓我最操心的孩子，可是再怎麼讓我操心，依然是我最愛的心肝寶貝兒子，做這個決定相信阿強也會支持」。社工當時提醒阿強爸說：「爸爸，有什麼話要跟阿強說，讓他安心、讓他勇敢接受手術」。阿強爸隨即走到兒子身旁，握起阿強的手、靠近臉頰說：「兒子~爸爸要放手了，你要勇敢，愛乖喔…」，旁人看到這一幕為之動容。

阿強最後完成了心、肝、腎、眼角膜、血管等捐贈，其中一個器官捐給同鄉，阿強爸微笑並感恩：「緣份，讓阿強繼續在家鄉生活著，換個方式繼續生活在熟悉的地方，換個方式繼續陪在家人身邊。」

(中時新聞網)