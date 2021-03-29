台灣基進立委陳柏惟罷免案進入第二階段，民進黨已表態將會力保，媒體今天(29日)公布陳柏惟最新民調，顯示陳柏惟罷免案若「成案」，且明天是投票日，會投同意罷免或不同意罷免陳柏惟？有48%表示會投同意罷免，也有30%表示不同意罷免，另外21%則未決定。有PTT網友分析指出，陳柏惟若真被罷免，補選時，顏家、國民黨都宣布不派人，讓民進黨、民眾黨、時力大亂鬥，反而可造成一桃殺三士。

TVBS該份民調，經換算，不同意罷免的比例，約佔全體20歲以上台中立委第二選區民眾的15%；而同意罷免比例約佔全體的24%，以2020年該選區選民約29萬人估計，相當於約7萬票，略低於選罷法25%的門檻。顯示罷免案在過關邊緣，對正反雙方都將形成不小的壓力，21%未決定的選民意向，將成為關鍵。

有網友在PTT「政黑板」留言表示，假設就算陳柏惟真的被罷免，若自己是顏家不會出來補選，反正還剩不到兩年就要重選了，拚這個幹嘛？還坐實了是顏家跟KMT合作的風向。若要玩暗黑一點的，就是顏家放棄補選，國民黨也宣布不派人；讓民進黨再去派人跟「一定會派人出來」的民眾黨，以及時代力量大亂鬥，讓他們去為一個任期剩不到2年的位子搞到元氣大傷，顏寬恒等到2022再出來選，照樣經營基層；補選時隔山觀虎鬥，這樣不是二桃殺三士，而是一桃殺三士了。

不過有網友回應說，「講的理想，如果罷不掉，元氣很傷。」、「一切還是要回歸到民意，看你爽 ，你當選，看你不爽，就罷免。」

(中時新聞網)