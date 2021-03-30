東元前常務董事、東元會長黃茂雄之子、菱光董事長黃育仁，今天提出東元3席董事、4席獨立董事候選人名單。菱光提出「聚焦東元3.0計畫」，也就東元股東會提「轉投資事業檢討改進案」，目標讓東元股東權益報酬率提升到超過10%。

東元集團轉投資菱光科技今天提名代表人黃育仁，為東元電機第26屆董事候選人，菱光並同時提名英毅國際投資代表人黃立聰、方頌仁為東元電機董事候選人，提名李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升為東元電機獨立董事候選人。

菱光科技指出，上述提名文件併同東元電機公告應檢附獨立董事聲明書，均已於今天上午11時58分合法送達受理處，菱光指出已合法完成東元電機第26屆董事（含獨立董事）候選人提名。

菱光科目前董事長為黃育仁，黃育仁是東元集團會長黃茂雄之子。東元創始股東聯合推舉黃育仁領導改革，而黃茂雄及董事會聯合大股東寶佳集團和華新麗華共推候選人，父子背後各擁支持，黃育仁等7人參加東元新任董事改選，意味著黃育仁與黃茂雄正式形成父子對決局面。

值得注意的是，前台積電企業訊息處資深處長暨代理發言人孫又文，加入黃育仁為主的東元獨立董事候選人名單。

菱光科技指出，馬達產業正面臨50年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，家電業和物流業也同樣在面臨快速的數位化轉型，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變。

菱光科技表示，今天所提出的董事候選人名單，就是一個讓東元創新的團隊名單，為了推動改革而成立的。

菱光科技指出，此次提名3位董事、4位獨立董事候選人，均具高度獨立思考能力，專業領域涵蓋材料科學、數位科技、新型商業模式、公司治理、與投資人關係10多年經驗的專業人才，以及台美雙執照的會計師。對於東元電機的未來發展充滿熱忱，希望能夠帶領東元電機聚焦核心事業、創造公司及股東長期價值，期盼東元電機股東大力支持。

菱光科技表示，目前東元集團投資事業多元，從機電產業、資訊、不動產、人力資源到旅遊及餐飲業，彼此綜效相對有限，令人憂心，改革契機就在菱光科技所提出的「聚焦東元3.0計畫」，將以核心機電傳動業務、馬達、伺服驅動系統等產品出發，結合人工智慧、智慧感應及先進建模等智能方案，同時結合電動車輕量、微型化所需的材料科學。

菱光指出在綜效明確的事業體運作下，東元的股東權益報酬率將從目前的6.1%提升到10%以上。此外東元轉投資事業也將轉型為現代化物流科技為中心的事業群，涵蓋物流、家電、餐飲和旅遊等與一般民眾生活息息相關的新興服務模式。

為敦促東元增進全體股東價值的公共利益，並善盡環保永續社會責任，菱光科技今天也就東元股東會提出「轉投資事業檢討改進案」，請東元股東會決議轉投資事業須符合能對馬達、綠能機電等核心事業領域產生綜效原則才可投資，否則應檢討處分，未來轉投資應採相同原則辦理。

東元5月25日將股東會將改選新任董事，其中獨立董事應選名額4席，董事應選名額7席，共計改選董事11 席。東元今天截止受理董事及獨立董事候選人提名。

從股東結構來看，目前寶佳集團持股東元比重約25.7%，是東元第1大單一法人股東；華新與東元換股結盟，累積持股比重約8.473%。市場人士表示，東元創始股東、加上25日公開支持東元董事會世代交替、外孫黃育仁擔任董事長的「東元阿嬤」林明穱，合計持股比重約10%，黃育仁則透過菱光科技持有東元股權約2.63%。

市場人士分析，目前外資法人持股東元比重約25%，外資動向將是左右東元新任董事改選結果的重要關鍵；此外公部門透過基金持有東元股權比重約5%，公部門在東元改選董事的立場也值得關注。（編輯：黃國倫）1100329

(中央社)