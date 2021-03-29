已故漫畫家葉宏甲創作的漫畫《諸葛四郎》風靡一時，連馬英九前總統、蔡英文總統都是漫迷。2017年，紙風車劇團將《諸葛四郎》改編為兒童舞台劇，累積破萬人觀看，讓葉宏甲之子葉佳龍見識到「老漫畫新文創」的可能，啟動製作3D動畫電影《諸葛四郎-英雄的英雄》。隨電影將於今年夏天播映，紙風車本周也將赴台中再演舞台劇《諸葛四郎》。

葉佳龍表示，雖是兒童舞台劇，但常見一家老中青攜手來看戲的景象，老書迷小時候看過漫畫，現在則跟孫子一起看戲，「看見《諸葛四郎》成為一家人共有話題，那個場面讓我最感動。」

葉佳龍表示，經過多年，大家聽過羅大佑的歌，又從舞台劇中再看見諸葛四郎，眼見大家都這麼喜歡這位英雄，舞台劇首演當天，就立下拍動畫電影的願望。電影以舞台劇的架構作延伸，並藉由動態捕捉技術，邀來紙風車演員幫忙，讓武打戲更顯活靈活現。

為迎接即將到來的兒童節連假，台中市政府文化局策劃2021台中兒童藝術節的開場大戲，就是紙風車劇團的《諸葛四郎》戶外公演，這也是紙風車歷經道具工廠失火後所製作的全新道具布景，演出採免費入場，台中市長盧秀燕歡迎親子一起來看戲，度過精彩又熱鬧的夜晚。

漫畫《諸葛四郎》1958年開始於《漫畫大王周刊》連載，以諸葛四郎與真平為主角，有諸葛四郎大戰魔鬼黨等系列故事。舞台劇則將大鬥雙假面、大戰魔鬼黨、決戰黑蛇團這3部系列故事搬上舞台，結合傳統戲曲、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫，讓黑白漫畫中的人物，增添視覺與角色的情感渲染。

文化局表示，《諸葛四郎》對老一輩是回憶，對中生代是傳說，對現代的孩子則是認識與創新。藉由演出，創造祖孫三代的共同話題，讓長輩重溫兒時回憶，也能藉此與後輩分享童年迷戀的漫畫故事，增添家人之間的互動與樂趣。

舞台劇《諸葛四郎》將於4月2日晚上7點於豐原體育場登場。

(中時 )