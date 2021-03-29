UBA大專籃球聯賽萬能科大勇奪男二級冠軍。(呂筱蟬攝)

UBA大專籃球聯賽公開男二級冠軍戰由萬能科技大學對上僑光科技大學，冠軍戰捉對廝殺，萬能首節以6顆三分球開轟，僑光熱機較慢沒能追趕差距，最終萬能科大以87比54收下二級冠軍，以全勝之姿回歸一級舞台。

萬能科大陣中有蓋比及張傑瑋兩名外籍球員，特別是195公分第2年擔綱的奈及利亞籍蓋比，除有過去在美國科羅拉多高中打球的經驗，經歷在台1年多歷練，對UBA、本土球員打法摸透，自己則在爆發力、彈跳能力及球技都明顯進步。場上本土選手不惶多讓，王新瑋個人單場8記三分球，總得分32佔球隊得分3成，功不可沒帶領萬能科大成功奪冠。校長莊暢、籃球隊校友會及學校師生也到場加油，成為籃球隊最好的後援。

莊暢表示，學生進入科大優勢就是適性揚才，唯有師徒制的教學環境才能滿足學生多元才華施展，學校提供最好的教練、設備、設施、獎學金、生活津貼與生活照顧。萬能科大採用個人化與團隊化雙軌菁英教學策略，提供學生參加國家級與國際級競賽無上限的獎勵與資源，看到學生努力上進非常感動。

(中時 )