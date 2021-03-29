關於台灣基進立委陳柏惟罷免案，目前正進行二階連署，根據《TVBS》今(29日)發佈最新民調，假設明天就是投票日，有48%民眾會投同意罷免，也有30%不同意罷免，另外21%未決定。宅神朱學恒今(29日)在節目中諷刺地說，「能讓包容力這麼大的選區，有48%同意罷免，我覺得這也是一個經典」，接下來狀況對陳柏惟「不利」。

朱學恒29日在政論節目《新聞大白話》中說，其實仇恨值是會慢慢消退的，台灣人其實很容易原諒的，就像台中第二選區讓一個從高雄過來的年輕人選上立委，代表第二選區包容力很大，「但能讓包容力這麼大的選區有30%的人不滿你，願意投票的人裡面有48%同意罷免，那我覺得這也是一個經典，講白了，接下來狀況對陳柏惟不利」。

朱學恒認為，因為接下來台中、苗栗地區即將面臨「供五停二」的限水措施，雖政策是中央政府下令，但人民不爽的帳會算到當地民代身上！

另外，朱學恒28日接受《中天新聞》訪問時質疑，台中即將實施供五停二的限水措施，陳柏惟有沒有評論政府前瞻計畫沒做好呢？有沒有評論政府如何調配用水？「都沒有，因為你不敢，你不敢，台中第二選區的選民，為何沒有人能夠幫他們替中央爭取更多的水、更多的資源？」講白了，一個民意代表，一切還是要回到地方服務。

此次民調係《TVBS民調中心》在3月23日至26日所做調查，共接觸1251位20歲以上台中立委第二選區民眾。最後成功訪問有效樣本1032位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

(中時新聞網)