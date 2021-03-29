新北市消防局第七救災救護大隊今（29日）舉行「新進消防人員師徒消防授業儀式」。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊今（29日）舉行「新進消防人員師徒消防授業儀式」。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊今（29日）舉行「新進消防人員師徒消防授業儀式」，本次消防人員為108年特考班，於今年1月正式加入新北市消防的行列，經過6周保長坑訓練中心救助訓練，15名新進消防新血，於2月26日分發至第七救災救護大隊為民服務。

各分隊分別指派經驗豐富的學長來擔任指導師傅，以延續消防精神的傳承，本次辦理師徒授教儀式是由師傅給予新進同仁戴上消防防帽及扣環，表示「師傅」從今起將帶領新進人員，除了關懷消防職場生活作息外，不吝給予全方位指導並「傳承」各項救災知識、技能及救災經驗。

新北市消防局第七救災救護大隊今（29日）舉行「新進消防人員師徒消防授業儀式」。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊今（29日）舉行「新進消防人員師徒消防授業儀式」。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊今（29日）舉行「新進消防人員師徒消防授業儀式」。（第七大隊提供）

第七救災救護大隊大隊長洪萬見表示，經由資深消防人員的帶領下，新進同仁可以順利平安完成每一次救災任務。在執行災害搶救及緊急救護皆是需要與時間賽跑，於災害現場更是瞬息萬變，若這時有師傅及前輩適時指導及經驗傳承，在面對各種突發狀況時能夠更加勇敢及安全執行消防勤務。

(中時 )