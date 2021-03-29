南投縣螢火蟲季登場，各地推出賞螢遊程。（廖志晃攝）

春暖花開，賞螢季節來臨，南投縣政府整合螢火蟲資源，並與日月潭、竹山鹿谷、奧萬大森林遊樂區及北港溪等4大賞螢區業者配合，民眾從4月到7月都可以到南投賞螢光、嘗美食，享受充滿生態魅力的知性旅行。

南投縣被譽為全台最大賞螢基地，螢火蟲分布在4大區域，橫跨7鄉鎮，近年積極保育生態環境，讓具有環境生態指標的螢火蟲復育成功，每年都吸引眾多遊客欣賞螢光美景。

螢火蟲季由薪傳舞蹈團小舞者，扮演螢火蟲翩翩飛舞揭開序幕，副縣長陳正昇與縣議員曾振炎、游顥，水土保持局南投分局長陳榮俊、日月潭風景區管理處技正林洋廣、台大實驗林管理處主任衛強、日月潭民宿協會理事長張心盈、北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋等人，按鈕宣告南投螢火蟲季展開。

南投縣螢火蟲季登場，各地推出賞螢遊程。（廖志晃攝）

陳正昇表示，疫情趨緩，為鼓勵民眾走出戶外，呼吸新鮮空氣，增加免疫力，特別擴大舉辦螢火蟲季，南投縣是螢火蟲密集繁殖的好地方，今年，縣府整合各界資源，推出日月潭、竹山鹿谷、奧萬大森林遊樂區及北港溪等賞螢景點，都是全家出遊的好去處，歡迎大家到南投享受湖光山色和自然生態美景。

南投螢火蟲季由日月潭賞螢區打頭陣，從4月初至5月中旬推出系列遊程，區域涵蓋大林、桃米、水社、頭社及丹大，結合螢火蟲生態導覽及在地特色DIY，並提供接駁車，讓民眾不用舟車勞頓；緊接著是位於竹山鹿谷賞螢區的鳳凰谷自然生態教育園區，4月17日及4月24日連續兩個周末，舉辦螢光飛舞生態導覽，主軸為永續經營，民眾必須在生活中做出綠色貢獻，如綠色飲食、友善環境等行為，並拍照上傳，才符合報名資格；鹿谷鄉公所推出的賞螢季，則是從4月10日到5月2日每個周末都出發的賞螢導覽；溪頭米堤大飯店也有螢火蟲專業導覽解說行程；杉林溪森林生態園區因海拔高度較高，螢火蟲出現的時間較晚，7月推出免費螢火蟲導覽。

奧萬大「拜訪火金姑」遊程，現場報名繳費，從4月26日至5月23日，每天下午3點至5點，到遊客中心報名，一般遊客報名費用150元，在奧萬大策略聯盟商家住宿的遊客享優惠價格100元，園區住宿客則免費參加。

北港溪賞螢區的泰雅渡假村及惠蓀林場，4月起則有賞螢導覽及優惠住宿套裝行程，民眾可以選擇喜歡的遊程，享受最美好的星空假期。

此外，為提升南投觀光首都品牌形象，縣府辦理「2021四季南投攝影比賽」，透過優秀攝影作品對南投各觀光主題、景點曝光，即日起至9月30日受理收件，共有366個得獎名額、總獎金65萬元，特別設有螢火蟲、溫泉、南投燈會、南投世界茶業博覽會等共10項特別獎。

觀光處長陳志賢提醒民眾，賞螢務必配合專業導覽人員的帶領，並遵守賞螢三不原則「不干擾、不捕捉、不傷害」，減少生態棲地的破壞。

(中時 )