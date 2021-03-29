台北曲藝團作品《再見包青天》，結合京劇、評書、相書和音樂，解析不為人知的包公。（陳怡誠攝）

專門替人伸張正義的包青天，死後的遺骨竟一度遭到挖開，差點挫骨揚灰，這樣的委屈，誰來替他喊冤？台北曲藝團作品《再見包青天》，結合京劇、評書、相書和音樂，解析不為人知的包公。

團長葉怡均表示，她在2015年到大陸安徽省合肥市演出，參觀包公祠，偶然看見一本談論包公故事的紀實文學作品《包公遺骨記》，談論1973年包公墓如何被迫遷移，以及在包公墓裡找到的包氏族譜，「作者揭開包公墳墓被迫遷移的黑幕，這樣的信念讓我很感動，希望能和觀眾們分享。」

葉怡均表示，越探究包公故事越覺得有趣，「我們試著還原包公人性化的一面，他也是人，也有自己的人生，身旁的婢女也曾為他生子，這些都是觀眾較少了解的面向。」

然而，相較於大眾熟悉的相聲表演，評書表演有什麼不同？葉怡均表示，「評書可以讓人哭，但相聲目的是要讓人笑；評書為觀眾說一個故事，有評論、有觀點，相聲的要點在於娛樂，不一定要講道理。」

葉怡均觀察，兩岸目前都在嘗試尋找說唱藝術的可能性，她的評書表演方式，結合了北方一人表演的評書以及南方加上演奏的評彈，這次在舞台上也和音樂家張士能合作，一人說、一人彈，同時還有京劇演員吳思偉和相聲演員黃逸豪加入演出。

張士能表示，音樂穿插在劇情裡，有如角色的一部分，他會演奏大提琴、琵琶等樂器，以一人樂隊方式，搭配劇情演出。演出將於4月10日至11日在台灣戲曲中心小表演廳登場。

(中時 )