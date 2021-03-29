東元集團第三代菱光董事長黃育仁陣營，29日正式向東元提出前台積電企業訊息處資深處長暨代理發言人孫又文、環球水泥第三代環球混凝土總經理侯智升等四席獨董及三席董事候選人名單，與他父親東元集團會長黃茂雄與寶佳、華新大和解聯盟將在5月25日股東會對戰。黃育仁說，他拜訪創始股東、寶佳、華新及外資修正後，幫東元創新所提出最好的董事人選。

菱光科技29日提名東元四席獨立董事及三席董事候選人，創始股東代表台灣機械工業公會名譽理事長黃博治表態全力挺黃育仁，黃博治長子東元總經理室特助黃立聰、菱光科技董事長黃育仁、光菱電子董事長方頌仁三人為董事候選人。獨董名單則有前資誠聯合會計師事務所副總經理李明萱、律師也是全球人壽公司董事劉積瑄、與外資關係良好的孫又文、台南幫旗下環球水泥第三代侯智升。

黃育仁受訪強調，這份董事及獨董提名名單，有四位碩士及三位博士，涵蓋材料科學、數位科技、擅長新型商業模式、擁有台美資格會計師、懂得資產管理的律師、與外資股東溝通長達18年的財經人士，其中最年輕38歲博士擔任兩家上市公司的董事。有些董事是他原本提名名單，有些董事名單則是看到新聞報導，一開始以為是父子吵架，之後看出更深層意義，主動聯繫他，願意擔任董事或獨董提名候選人。

黃育仁指稱，正式提名之前，他與創始股東、寶佳、華新及外資說明理念及方向，也接受對方批評及指教，提名名單也做修正。

黃育仁表示，曾有人建議他再等三年，但他認為，錯過這一次，要再等50年。主因是全世界製造業正在改變，汽油車及汽油引擎都走入歷史，被電動車馬達取而代之。從蒸汽機械進化到汽油車引擎時間50年，汽油引擎轉換到電動車引擎60～70年，下一次可能要等50年。

黃育仁指出，東元的強項是馬達，但電動車馬達要有創新思維。況且大同新任董事長盧明光積極發展電動車馬達，再過三年，大同也會不一樣。富田目前生產電動車馬達供貨給特斯拉電動車，未來可能跨到工業馬達，台達電擁有馬達技術，也可能跨到電動車馬達，再過三年，東元不一定還是國內工業馬達龍頭，可能換人做做看。

黃育仁表示，他擔任東元董事九年，都未獲溝通，沒必要在提名前，接受東元經營團隊喊話進行溝通。他在董事會對公司發展發言，常常被說「好啦、好啦，不要再說…」。暗指他在體制內提建言，遭他父親壓制，才逼得他自行提名東元董事及獨董候選人名單，尋求股東們支持他改革東元。

黃育仁表示，他父親黃茂雄都可以對寶佳投資東元，表達尊重；他請辭東元常董，若被當成公司幹部，應好聚好散，卻被他父親說成教子無方，他才會代阿嬤發聲明稿。他經常返家探視他母親及阿嬤，這個週末假日因準備董事及獨董名單，才未回家。

黃育仁指稱，他父親曾任東元董事長、工商協進會理事長，獲日本天皇頒發旭日重光章勳章，「說話很有份量，但不再是他說了算」。

(工商 )