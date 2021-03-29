基隆市暖暖區唯一大型戶外運動公園重新整修，原訂去年2月完工，但因下雨工程延期，至今仍未啟用，民眾盼市府能盡快解決問題，對此，教育處表示，去年會勘地方反應遊具仍須改善，因此變更設計，目前估計最快5月完工。

暖暖運動公園多處破損、兒童遊戲器材與場地設施老舊，市府向教育部爭取1600萬元改善，並增設全市首見的鳥巢式盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網等親子遊憩設施，2019年動工，預計工期115個工作天，去年農曆年後可完工。

但因連日降雨，導致工程延期，延至去年6月、8月完工，盡管施工完畢，運動公園外圍仍放置數個圍籬，邱姓民眾表示，日前想到暖暖運動公園已完工，信誓旦旦的帶著女兒要來遊玩，未料，抵達時，發現還尚未開放，女兒原本滿心期待，看到她失落的樣子，相當不捨，盼市府能盡速改善。

對此，教育處長林祝里說，基隆市議會去年8月安排議員考察暖暖運動公園工程，有議員認為遊具多樣性、豐富性不足，遮陽設施也待改善，因此變更設計，展延工期，增設遊具。

林祝里進一步說明，未來會加裝赴國外採購的大型水管滑梯，出口為沙坑，滑梯也會進行不同顏色管道組裝，其中部分透明，相信會成為亮點，待遊具全就定位後，再修繕遊戲區公廁，希望能在5月間完工，早日開放民眾使用。

(中時 )