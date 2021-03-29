新北市一間釣蝦場遭民眾抱怨釣不到蝦，老闆覺得冤枉，調閱監視器後，才發現是被2名員工給偷吃，多次利用深夜顧客較少時下手，2個月整整吃掉185台斤（111公斤）的泰國蝦，因此提告業務侵占。新北地院審理後，判決也在近日出爐了。

根據判決書，負責放蝦、清理蝦池的陳姓男子，以及向顧客收費、開單、補貨的方姓女子，2名員工和老闆在新北市三重經營釣蝦池，期間卻屢次遭顧客抱怨釣不到蝦子，讓老闆困惑不已，由於每天進250台斤（150公斤）的蝦子，而且會固定整點放蝦補充，一開始他認為是顧客技術不好，但是店內常客反應蝦量變少，釣不到應有的量，他感覺事有可疑，便交代私下交代幾個客人幫忙盯著，「好幾個客人跟我說有員工撈蝦」。

（示意圖／翻攝自Pixabay）

老闆調閱監視器畫面，看到陳男在釣蝦池撈蝦，方女則在一旁觀看，2人當場把蝦子烤來吃，陳男還將沒吃完的蝦子帶走，於是質問他們。對此，2人坦承在2019年9月至11月間，總共偷走185台斤的活蝦，陳男供稱還另外偷撈30隻龍蝦，一同交給方女變賣，在依每台斤100元之代價作為酬勞，然而陳男後來改口，否認偷龍蝦和變賣蝦子，「我有和方女一起吃蝦，但我沒有把蝦子拿去變賣」。

方女辯稱，老闆同意可以撈蝦吃，她和陳男頂多吃了20台斤（12公斤）的蝦子，對此老闆感到憤怒， 透露運送途中有5％大約10幾台斤的泰國蝦會死亡，「這些死蝦沒有價值，員工可以吃，因為不值錢，要吃多少都無所謂」，但他強調沒有同意員工吃活蝦。

據了解，老闆原本算的數量更多，但2人駁斥並討價還價，最後同意是185台斤的泰國蝦，價值7萬多元。法官依業務侵占判2人各6月徒刑，得易科罰金18萬元，另外沒收2人的犯罪所得53公斤泰國蝦，或追徵其價額，全案可上訴。

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(中時新聞網)