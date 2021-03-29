農曆年後大陸股市爆發「踩踏事件」，上證指數自波段高點大跌至今，目前來到半年線附近尋求支撐。投信法人認為，近期修正屬於漲多回檔的健康調整，在製造業動能回溫下，大陸今年出口表現仍舊相當強勁，實質經濟成長有機會優於預期的6％目標，股市中長期投資價值顯現。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，上證指數自2月18日高點回檔至今，累計跌幅近一成。主要原因有二：一是陸股過去兩年連續大漲，2019年上漲22.3％、2020年再漲13.87％，本益比已達到近10年高位。

二是美國公債殖利率飆升，影響股價的衡量基準，造成本益比下修，高本益比的股票面臨修正壓力，特別是A股壓力更大。整體而言，漲多回檔成為必然的現象。

不過，由於大陸對於疫情的控制時間較早，處理結果相對歐美更好，疫苗也開始施打，因此經濟活動率先回復常態化；相較於其他新興市場普遍仍缺乏疫苗，導致復工進度較慢，讓大陸製造取得先機，擴展出口市場。

隨著歐美疫苗施打成效顯現，經濟逐步重啟後，未來一～兩年的補庫存需求顯現，為亞洲各國帶來疫後出口紅利。大陸今年1、2月累計出口總額超過3兆人民幣，年成長50％，全年預期有機會創下新高。

張帆認為，大陸實體經濟展望良好，與過去幾年經驗一樣，今年GDP成長率同樣有機會超越官方設定的6％目標。儘管外交環境急轉直下，可能帶來不可預期的緊張因子，但不會傷筋動骨，股市中長期投資價值顯現，建議投資人把握陸股震盪期，定期定額分批布局陸股基金。

(工商 )