意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出整合基本功能與節能技術的新產品，擴大STM32WB Bluetooth LE微控制器 （MCU）產品線。

雙核心微控制器STM32WB15和STM32WB10超值系列搭載主應用處理器Arm Cortex-M4和Bluetooth 5.2藍牙處理器Cortex-M0+，確保兩個處理器都能提供出色的即時性能。射頻端鏈路預算達到102dBm，使遠距離網路連線更穩定可靠，並整合巴倫（平衡－不平衡轉換器）電路，節省電路板空間和材料清單成本。

憑藉新的一種可以讓射頻運行並達到超省電的模式，以及精心打造的外部周邊和記憶體，適用於具有成本考量和注重功耗的嵌入式應用，包括可穿戴式裝置、beacon（信標）、智慧斷路器、追蹤器， 物聯網裝置和工業自動化設備。

MCU的軟體發展套件（Software Development Kit，SDK）皆包括標準射頻通訊協定堆疊，支援專有通訊協定，安全系統確保軟體更新安全，保護品牌和設備資料完整性，專有程式碼讀取保護（Proprietary Code Read-Out Protection，PCROP）技術可用於保護智慧財產權。

隨著這些新元件推出，STM32WB系列的封裝型號也相應增加，提供多種封裝配置選擇，包括增加GPIO埠數量，類似封裝之間的腳位到腳位相容。客戶可以利用不同的功能和存儲容量升級應用，發揮所有封裝的腳位相容的優勢，在不同的微控制器之間輕鬆地遷移設計。

開發生態系統包括支援各種應用的STM32Cube認證射頻協定、軟體擴充包和程式碼範例、STM32CubeMX 配置器和初始化程式碼產生器、STM32CubeIDE 開發環境、功能強大的STM32CubeMonitor-RF評估板以及相關的Nucleo開發板。

(工商 )