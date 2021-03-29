台船公司為償還銀行借款及充實營運資金發展新事業，董事會決議現增4.5億股，發行價格為每股新台幣 17.50 元，可募集的資金總額約為 78.75 億元。台船今日表示，受員工、股東及公開市場各方投資人青睞，認購信心強烈氣氛高昂激盪下，已於3月26日順利完銷收足股款，有許多向隅者扼腕，還致電台船公司洽詢。

台船公司表示，面對世界船廠擴增、削價競爭情形重創船廠，台船雖然有世界頂尖的造船技藝，無奈就是抵不過新興船廠的低廉人力成本衝擊，如果繼續循著造商船的老路走下去，很難翻轉獲利。台船公司因應國際航運市場變化，近年致力轉型，目前國艦國造業務比重已達到60％，商船本業與海工事業約佔40％。

台船表示，五、六百億元的國艦國造業務推展順遂績效逐漸顯現，像海軍新型兩棲船塢運輸艦及海巡署下訂的 1,000 噸和 4,000 噸級巡防艦正相繼開工完工；國造潛艦（IDS 案）所建造的封閉式專用廠去年底完成，也隨即展開潛艦建造及甫承接的海軍救難艦，營運比重已達六成， 挹注今年前二月均有獲利，累計稅前盈餘 0.24 億元，朝轉虧為盈目標邁進，走出連五年虧損陰霾。

風電方面，由台船環海委託打造的本土首艘自製的離岸風電大型浮吊船，造價約 75 億元，去年正式開工後正持續趕工中。預計 2022 年底完工、2023 年投入離岸風場水下基礎安裝工程，可為公司營運增添獲利。

台船強調，在經營團隊精心擘劃下，目前國艦國造、離岸風電及商船本業龐大手持訂單，三大事業已逐步建構完成，配合彈性人事制度，優化人力，激勵員工工作士氣，台船榮景可期邁向獲利坦途，吸引年輕世代爭相投入造船行列。

(中時 )