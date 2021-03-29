泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）週一表示，泰國政府已為持續增加的緬甸克倫族(Karen people)難民做準備。他說「我們當然不希望難民逃進入我們的領土，但我們也會遵守人權。現在要思考的是：預計會有多少難民？我們必須先準備收容區域，但是能收容多少人，我們現在還不適合討論。」

路透社報導，人道團體「自由緬甸遊俠」（Free Burma Rangers）表示，緬甸軍機在星期天對克倫族社區發動了3次空襲，導致克倫族的恐慌，他們開始逃往東邊的泰國。泰國總理巴育在星期一承認，西部邊境已面臨難民問題，並承諾因為人道主義，將為大量湧入的人口做準備。

「自由緬甸遊俠」說，現在大約有2500人，其中包括200名學生，已經渡過薩爾溫江進入泰國北部的湄宏順府(Mae Hong Son)。

緬甸仰光，一名婦女與緬甸安全部隊發生衝突而死。家人在喪事之餘，以三指致敬表示對軍政府的抗議。僅在周六，全國就有100多人被安全部隊殺害，並擴大到克倫族衝突。 （圖/美聯社）

躲在森林裡避免空襲的克倫族人。(圖/美聯社)

克倫族是緬甸第3大種族，僅次於緬族和撣族，民族矛盾從殖民時期就開始，到了2015年，曾與緬甸政府簽署停火協議，關係大幅改善。但是在軍事政變後，緊張情勢再次加劇，克倫族聯盟在政變發生後，出面庇護上千名示威者，他們也願意做為反軍政府的盟友。但同時，緬甸軍政府也立即對克倫族的居住社區發動空襲，交戰愈來愈激烈。

空襲事件標誌著緬甸軍政府對抗爭者的鎮壓行動持續暴力化，僅在星期六，全國至少有114人被安全部隊殺害，其中包括數名兒童。聯合國人權專家指責軍政府犯下了「大規模殺人罪」，並批評國際社會沒有採取足夠的行動制止。

(中時新聞網)