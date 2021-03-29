橋聳雲天下的綠雕公園。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

國姓鄉觀光新亮點，籌設中的「橋聳雲天」綠雕園區已有新貌，縣長林明溱29日實地查勘建設成果，對綠雕園區與橋聳雲天高架橋相輝映，營造國姓觀光新亮點深具信心，期許中央與地方協力合作，早日啟用。

名列全台公路八景之首的國道6號國姓交流道高架橋「橋聳雲天」，觀光潛力十足，南投縣政府向高速公路局租用橋下空間，興設「橋聳雲天綠雕園區」，經農業處辦理兩期工程已接近完成。

林明溱29日在農業處長陳瑞慶、國姓鄉農會理事長胡水發、縣政顧問邱美玲、福龜村長邱昌賢等人陪同下，實地踏勘橋聳雲天綠雕園區建設現況，並提示園區入口銜牌應移設更顯眼處並漆成亮金色，休憩涼亭加設採光罩遮陽防雨，也提醒早日規畫遊覽車接駁服務。

林明溱說，橋聳雲天綠雕園區開放遊客入園後，能自給自足永續經營，成為國姓鄉觀光魅力亮點，就是縣府卯勁推動的目的。

橋聳雲天綠雕園區，設有台灣黑熊、石虎、福龜、蝴蝶等大型綠雕；園區有70個小型車停車位，大型遊覽車停放在中潭公路旁北玄宮，可容納約11部。

林明溱說，為維護綠雕園區遊客安全，要加強阻絕高架橋墜落物的防護網等設施，園區興設蓄水池也亟須克服困難；未來也要輔導如國姓鄉農會等在地人民團體，接手經營綠雕園區，落實自己自足，扎根地方永續經營的目標；縣府期待園區管理權責單位高速公路管理局大力協助，共同促成橋聳雲天綠雕園區早日開放。

(中時 )