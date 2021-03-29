直播主鳳梨因前女友罔腰一夕爆紅，日前上節目被問到小嫻、薔薔及邱薇而誰適合當老婆，他馬上選了小嫻，大讚對方溫柔，而日前他到墾丁度假，就特地突襲小嫻和男友金剛的攤位，吸引許多民眾圍觀。

小嫻和金剛在墾丁擺攤賣雞翅，不時開直播放送做生意的現場，也常熱情和捧場粉絲合照，日前生意做到一半，網紅鳳梨突然現身他們身旁，讓兩人嚇一大跳，鳳梨當下就把「選誰當老婆」的問題丟給金剛，金剛一開始竟搞笑回選邱薇而，後來改口選小嫻，小嫻也自虧「因為我有當過人家太太，我有經驗」。

鳳梨突襲小嫻和金剛，還幫忙叫賣。（圖／翻攝自臉書）

而小嫻見到鳳梨十分興奮，還要「鼠薯」教自己罵一句，鳳梨立刻傳授小嫻一句「線上的破盤子（指隨便的女生），大家好」，讓一旁的金剛忍不住急呼：「這樣可以嗎」，讓在場人笑成一片。

鳳梨現場更發揮叫賣功力，幫小倆口賣起雞翅，任務結束後開心大呼：「今天突襲小嫻和金剛，成功」，一說完，小嫻卻接著說：「不是小嫻，是老婆」，嚇得鳳梨大喊：「母湯啦，沒看到金剛哥的臉在旁邊」，小嫻則打趣回：「買老婆送金剛，買一送一啦」，金剛也跟著表示「對啦，我們是一起的」，氣氛相當歡樂。

(中時新聞網)