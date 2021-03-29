斑芝花高爾夫俱樂部總經理鄭博元（左）頒獎給球場最低桿紀錄球員陳柏豪（大會提供）

ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽2021球季開幕戰預定明天在台南斑芝花高爾夫俱樂部開打，是ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽今年首場比賽，並是斑芝花俱樂部連續第3年舉辦TB挑戰賽及開幕站，總獎金新台幣110萬元、共96位職業與業餘選手角逐，今年冠軍獎金從15萬成長到25萬。

斑芝花球場今年另外晉身成為台巡賽肇喜登峰巡迴賽中一站，也是11月底美津濃公開賽的主要贊助，ThreeBond TPGA 挑戰巡迴賽為兩回合36洞、採不淘汰制，兩回合結束後取前40名選手頒給獎金，參賽選手除了2020年挑戰巡迴賽總獎金前5種子選手，包括第3的何勁宏丶第4的劉澤森，還有排名第6的汪德昌與第8的李士鴻，以及長春名將陳志忠與林吉祥等好手。

去年因為新冠肺炎疫情，國內外比賽都無限期地暫停或延賽，台巡賽縮減成4場，只有國內TB挑戰賽繼續舉辦8場，今年TB挑戰賽在日本ThreeBond公司繼續冠名贊助與各廠商襄助下，仍維持9場賽事，年度獎金總排名前5名選手可獲隔年台巡賽參賽資格。

今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽增加冠軍加碼獎金，由叢德貿易有限公司姬斯敏董事長提供，在今年的9場賽事，每一場冠軍選手的獎金加碼10 萬元，因此今年每一場的冠軍獎金從15萬元增為25萬元，更增加比賽競爭性。

TPGA仍將嚴格遵守新冠肺炎防疫政策，比賽期間每日幫參賽選手測量體溫、酒精消毒，並開放觀眾下場觀賽，採實名制入場，並需繳交20元保險費換取觀賽證。

賽事在青山與綠水球道進行，全長7182碼，斑芝花球場將提供「球場最低桿紀錄獎金」2萬元，目前球場最低桿紀錄是陳伯豪於2019年締造的67桿，斑芝花球場同時也在4個3桿短洞，提供「一桿進洞」特別獎項，獎品是球場一年期會員證。

(中時 )