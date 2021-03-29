過去一周以來，金融市場雖然沒有出現結構性的變化，但歐洲與印度疫情再起，以及蘇伊士運河的海運意外，還是影響了整體亞洲股市的表現；印度疫情擴大已讓新德里當局暫停了原本要對外輸出的疫苗供應，再加上蘇伊士運河的貨輪擱淺意外也影響到國際海運，受諸多消息面影響，上週除了大陸股市之外，多數亞洲股市都面臨外資淨流出的壓力。

根據統計，台灣與韓國股市在上周分別遭外資淨流出13.14億美元與13.54億美元，依舊是亞股中最大的外資提款機，不過新台幣與韓圜在上週的匯率並沒有出現太大變化，台股與韓股在上周甚至還分別收漲1.46％與0.04％，可見東北亞股市還處在技術面修正階段，外資信心並未動搖。

較特別的是大陸股市。外資在近期已嗅到大陸經濟加速復甦的跡象，在上周淨流入了21.68億美元，讓大陸股市成為亞股中唯一讓外資擴大資金淨流入的市場。世界銀行（WB）也在3月26日發布報告，指出大陸在2021年的經濟成長率可能高達8.1％，而在3月27日中國國家統計局（NBS）也宣布，今年1、2月大陸的工業利潤較去年同期大幅成長179％，也較2019年同期增長72.1％，顯示大陸製造業不但已擺脫去年疫情的打擊，也擺脫了中美貿易紛爭的陰霾。

然而，在過去數週連續吸引外資淨流入的印度股市，卻因疫情擴大而出現了壓力，而在東協股市中，上週也只有泰國吸引0.12億美元的資金淨流入，其餘東協股市則是全面賣超；顯示在疫苗尚未全面覆蓋之前，疫情還是印度與東協各國經濟復甦的最大變數。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，市場對通膨的預期，已經引發部分新興市場國家在本月陸續提早升息，不過大部分的新興市場國家目前仍採取寬鬆貨幣政策，且即使是升息，目前新興市場國家的利率水準也遠低於疫情爆發以前，所以這種溫和通膨下的升息，反而有助於包含亞洲資產在內的新興市場資產表現。

林雅慧表示，亞洲因為在疫情管控上先進先出，所以經濟復甦也比較全面，這也反映在亞洲股市今年的表現上。根據統計，在過去五個月內，亞洲價值股就有四個月的表現超過成長股，而且東協股市的整體表現也優於東北亞股市，顯示亞洲股市在今年會有比較均衡的表現，投資人可以採區域型的投資策略介入，並拉長投資期限。

摩根中國A股型產品經理張致寧分析，以大陸為例，雖然經濟復甦十分順利，但是北京當局還是留意到了經濟復甦過程中的不均衡現象，因此人行也在第一季貨幣政策例會中表示，應該繼續支持經濟增長並確保貨幣供應量的穩定，以協助大陸企業的全面復甦。

張致寧表示，根據歷史經驗，每當大陸的工業利潤率上升時，大陸股市的表現都會相對優異，而隨著時序即將進入四月，大陸的企業財報也會陸續公布，根據目前的業績預覽顯示，大陸A股與境外陸資股票在下半年的獲利動能將明顯復甦，有望解除自二月以來市場對大陸股市不安的因素，並同步帶動情緒面改善。

(工商 )